Gasp zanlısı 12 kişiden 8'i tutuklandı
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Gasp zanlısı 12 kişiden 8'i tutuklandı

20.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:03

İstanbul'da bir market çalışanının kullandığı aracın önünü keserek 2 milyon lira gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul'da bir market çalışanının kullandığı aracın önünü keserek 2 milyon lira gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Polise başvuruda bulunan A.H. Edirne'de bir markette çalıştığını, 5 Şubat'ta 13.00 sıralarında Edirne'ye dönerken Bağcılar Edirne yolu üzerinde kullandığı aracın önünün bir araç tarafından kesildiğini anlattı. Araçtan inen 2 kişinin, kullandığı aracın lastiklerini patlattıktan sonra, camlarını kırıp aracın arka kısımdaki içinde 2 milyon lira olan çantayı alıp kaçtıklarını bildirdi.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Polis yaptığı çalışmanın ardından 14 Şubat'ta düzenlediği eş zamanlı baskınla 12 kişiyi gözaltına aldı.

Güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelilerin yoğun olan trafikte A.H'nin aracını durdurdukları, içinde para olan çantayı çok kısa sürede alıp kaçtıkları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gasp zanlısı 12 kişiden 8'i tutuklandı
Gasp zanlısı 12 kişiden 8'i tutuklandı
Gasp zanlısı 12 kişiden 8'i tutuklandı
Gasp zanlısı 12 kişiden 8'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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