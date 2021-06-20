İstanbul'da gasp dehşeti: Bonzai içirip bayılttıkları taksiciyi soydular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da gasp dehşeti: Bonzai içirip bayılttıkları taksiciyi soydular

İstanbul'da gasp dehşeti: Bonzai içirip bayılttıkları taksiciyi soydular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çağlayan'da bindikleri taksinin sürücüsüne içerisinde bonzai olan sigara veren 2 şahıs, bayılan adamın parasını ve cep telefonunu gasp etti.

Çağlayan'da bindikleri taksinin sürücüsüne içerisinde bonzai olan sigara veren 2 şahıs, bayılan adamın parasını ve cep telefonunu gasp etti. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gaspçılardan birini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların çaldıkları telefon ve parayla uyuşturucu madde aldıkları ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 30 Mayıs Pazar günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Bayram isimli taksici ellerinde hurda malzemeler olan iki şahsı aracına aldı. Şahıslar ellerindeki malzemeleri aracın bagajına koyduktan sonra taksiciye hurdaları satmaya gittiklerini söyledi. Ardından taksici Bayram, şahısları Merkez Mahallesi'ndeki bir hurdacıya götürdü.

Bonzaili sigarayı taksiciye verip uyuttular

Hurda malzemeleri satmak için bir şahıs araçtan inerken, diğer şahıs ise bekledikleri sırada taksici Sami Bayram'ı kandırarak içinde bonzai olan sigara ikram etti. Taksici bonzaili sigarayı bilmeden içtikten sonra uykusu gelmeye başladı. Hurdayı satan diğer şahıs araca gelerek, taksiciye "Bizi geldiğimiz yere bırak, çok uykun varsa bize anahtarı ver biz kendimiz götürelim" dedi. Bunun üzerine taksici uyumadan önce şahıslardan şüphelenerek aracı durdurup anahtarı cebine koydu.

Taksiciyi bayıltıp parasını ve telefonunu çaldılar

Taksici bonzainin etkisiyle bir süre sonra bayıldı. Bunun üzerine hırsızlar taksicinin telefonunu ve 220 lira parasını çalarak kayıplara karıştı. Taksici saat 12.30 gibi uyanarak soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri taksicinin yanına gelerek, yaptığı çalışmalarda şahıslardan bir tanesinin çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.D. (25) olduğunu tespit etti.

Çaldıkları para ve telefonla uyuşturucu almışlar

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde D.D. isimli hırsız Çağlayan Mahallesi Uyum Sokak üzerinde bulunan evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hırsız D.D. ilk ifadesinde, suçunu itiraf ederek arkadaşının isminin Çağatay olduğunu ve hırsızlıktan sonra Kuştepe Mahallesine giderek tanımadıkları bir kişiden telefon karşılığında uyuşturucu aldıklarını söylediği öğrenildi. Yakalanan hırsız D.D. polis merkezine teslim edilirken, diğer hırsızın yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Öte yandan, hırsızların olaydan kısa bir süre önce birlikte yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul'da gasp dehşeti: Bonzai içirip bayılttıkları taksiciyi soydular
İstanbul'da gasp dehşeti: Bonzai içirip bayılttıkları taksiciyi soydular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da feci olay! 5 yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü
İstanbul'da feci olay! 5 yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz İlham Aliyev Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Selçuk Tekay Tuğba Coşkun Merve Dizdar
Spor Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da gasp dehşeti: Bonzai içirip bayılttıkları taksiciyi soydular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 10:35:38. #1.15#

title