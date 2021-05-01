İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU : 15 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU : 15 GÖZALTI

İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU : 15 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da 6 ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalanırken, 20 kadın da kurtarıldı.

İSTANBUL'da 6 ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalanırken, 20 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin, sokağa çıkma yasağı bulunan günlerde sahte izin belgesi hazırlayarak kadınların dışarı çıkmalarına olanak sağladıkları tespit edildi. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerinde 20 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda, tehdit edilerek çalıştırılan 20 kadın kurtarıldı. Ev aramalarında 33 cep telefonu, 25 sim kart, çalışan mağdurların isimlerinin bulunduğu not defteri ve 69 bin 200 TL paraya el konuldu. Öte yandan, şüphelilerin kadınları müşterilere ulaştırmak amacıyla sahte belge düzenledikleri, bu belge ile kadınların sokağa çıkma yasağından muaf tutuldukları ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
Demet Akalın 'Kimse param yok demesin herkes tatilde' dedi, tepki gelince geri adım attı
Demet Akalın "Kimse param yok demesin herkes tatilde" dedi, tepki gelince geri adım attı
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU : 15 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:01:49. #1.16#

title