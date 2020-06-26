İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı - İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı Tuzağa düşürülen 15 kadın kurtarıldı Şahıslar tulumlarla sevk edildi İstanbul'da maddi açıdan zor durumdaki kadınları kandırıp ağlarına düşüren ve zorla fuhuş yaptıran N.Ö. adlı kadının liderliğindeki şebekeye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

- İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Tuzağa düşürülen 15 kadın kurtarıldı

Şahıslar tulumlarla sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da maddi açıdan zor durumdaki kadınları kandırıp ağlarına düşüren ve zorla fuhuş yaptıran N.Ö. adlı kadının liderliğindeki şebekeye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda 15 kadın kurtarılırken, aftan yararlanarak cezaevinden tahliye edilen şebeke lideri için yapılan kutlama kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, maddi açıdan zor durumda olan kadınlara zorla fuhuş yaptıran N.Ö. isimli kadın liderliğindeki bir suç örgütünü tespit etti. Söz konusu suç şebekesine yönelik geniş çaplı inceme başlatan emniyet ekipleri, örgütü bünyesinde hareket ettiği tespit edilen 15 şüpheliyi yakın takibe aldı. Şebekenin, gazete ve sosyal medya üzerinden 'Masöz aranıyor' ilanı verdiğini belirleyen polis, ilk olarak Bahçelievler'de bulunan bir masaj salonunda maddi sıkıntı içerisinde olan kadınların 'masöz' olarak işe girdikten sonra tuzağa düşürüldüklerini belirledi. İddiaya göre şebeke, kandırdıkları kadınları ağlarına düşürdü. Suç örgütünden kurtulmak isteyen kadınları ölümle tehdit edip, tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara şantaj yaparak ayrılmalarına izin vermedi.

Af yasasından yararlanıp çıktı tekrar suç örgütü kurdu

Daha önce aynı suçtan defalarca cezaevine giren ve son olarak af yasasından faydalanarak cezaevinden tahliye olan şebeke lideri N.Ö.'nin tahliyesini kutlamak için söz konusu masaj salonu önünde, eğlence kulüplerinde örgüt lideri ve üyelerin katılımıyla eğlence düzenledikleri belirlendi. Bu eğlence görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları tespit edilen şebeke üyeleri için 15 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şebeke lideri Nil Ö.'nün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebeken,n ağına düşerek zorla fuhşa sürüklenen 15 mağdur kadın ise kadın örgütün elinden kurtarıldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlılardan şebeke lideri Nil Ö. ile birlikte örgüt yöneticisi ve üyesi konumunda bulunan toplam 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, bir şüpheli ise adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA