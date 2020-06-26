İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da maddi açıdan zor durumdaki kadınları kandırıp ağlarına düşüren ve zorla fuhuş yaptıran N.Ö. adlı kadının liderliğindeki şebekeye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:48

İstanbul'da maddi açıdan zor durumdaki kadınları kandırıp ağlarına düşüren ve zorla fuhuş yaptıran N.Ö. adlı kadının liderliğindeki şebekeye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda 15 kadın kurtarılırken, aftan yararlanarak cezaevinden tahliye edilen şebeke lideri için yapılan kutlama kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, maddi açıdan zor durumda olan kadınlara zorla fuhuş yaptıran N.Ö. isimli kadın liderliğindeki bir suç örgütünü tespit etti. Söz konusu suç şebekesine yönelik geniş çaplı inceme başlatan emniyet ekipleri, örgüt bünyesinde hareket ettiği tespit edilen 15 şüpheliyi yakın takibe aldı. Şebekenin, gazete ve sosyal medya üzerinden 'Masöz aranıyor' ilanı verdiğini belirleyen polis, ilk olarak Bahçelievler'de bulunan bir masaj salonunda maddi sıkıntı içerisinde olan kadınların 'masöz' olarak işe girdikten sonra tuzağa düşürüldüklerini belirledi. İddiaya göre şebeke, kandırdıkları kadınları ağlarına düşürdü. Suç örgütünden kurtulmak isteyen kadınları ölümle tehdit edip, tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara şantaj yaparak ayrılmalarına izin vermedi.

Af yasasından yararlanıp çıktı tekrar suç örgütü kurdu

Daha önce aynı suçtan defalarca cezaevine giren ve son olarak af yasasından faydalanarak cezaevinden tahliye olan şebeke lideri N.Ö.'nün tahliyesini kutlamak için söz konusu masaj salonu önünde, eğlence kulüplerinde örgüt lideri ve üyelerin katılımıyla eğlence düzenledikleri belirlendi. Bu eğlence görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları tespit edilen şebeke üyeleri için 15 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şebeke lideri N.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin ağına düşerek zorla fuhşa sürüklenen 15 mağdur kadın ise kadın örgütün elinden kurtarıldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlılardan şebeke lideri N.Ö. ile birlikte örgüt yöneticisi ve üyesi konumunda bulunan toplam 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, bir şüpheli ise adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu Haber
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:56:58. #1.15#
title