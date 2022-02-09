İstanbul'da freni boşalan minibüs yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu - Haberler
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İstanbul'da freni boşalan minibüs yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu

AA, Alptekin Soykan - Güncel
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İstanbul'da freni boşalan minibüs yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde freni boşalan minibüs yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesinde freni boşalan minibüs yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Üsküdar'daki Acıbadem hattında çalışan minibüs durağında park halinde bulunan bir minibüs, sürücüsü içindeyken el freninin boşalması üzerine hareket etti.

Araç, minibüs durağı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu arasındaki alanda bulunan ağaçlara çarparak durdu.

Yol kenarındaki eğimli alanda kalan minibüs, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çekilerek kurtarıldı.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

İstanbul, Üsküdar, Minibüs, Güncel, Haber

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