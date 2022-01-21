İSTANBUL'DA FRANSIZ KADIN TURİSTİN TAKSİDE KORKU DOLU ANLARI

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda yaşandı. Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche çifti, Karaköy'de kaldıkları otelin önünden 34 THL 61 plakalı taksiye binerek Taksim'e gitmek istediklerini söyledi. İddiaya göre, taksimetre 21 lirayı gösterdi. 100 TL veren turistlere taksici, "para yok, gidin" diye bağırmaya başladı. Taksicinin para üstünü vermediğini ileri süren Fransız çift arasındaki tartışma büyüyerek arbedeye döndü. Bu sırada Djamel Bendeddouche'yi Taksim'de araçtan indiren sürücü, kadın turisti ise araca kilitleyerek kaçırdı. O anlar kadın turist cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri çeken kadının

KADINI ZORLA TAKSİDEN İNDİRDİ

KADININ SAÇLARINDAN ÇEKEREK ARAÇTAN İNDİRDİ

KADIN VE KOCASI TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Fransız turistleri alarak karakola götürdü. İfadesi alınan turistler taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Polisin taksiciyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri