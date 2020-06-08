İstanbul'da Floyd İçin Trump Towers Önünde Protesto ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd'un ardından Amerika ve dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolar İstanbul'a da sıçradı.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd'un ardından Amerika ve dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolar İstanbul'a da sıçradı Kaynak: DailyMotion.com