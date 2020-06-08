İstanbul'da Floyd İçin Trump Towers Önünde Protesto
ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd'un ardından Amerika ve dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolar İstanbul'a da sıçradı.
08.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:49
ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd'un ardından Amerika ve dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolar İstanbul'a da sıçradı
Kaynak: DailyMotion.com