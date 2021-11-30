İstanbul'da fırtınaya gökkuşağı eşlik etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da fırtınaya gökkuşağı eşlik etti

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul'da fırtınaya gökkuşağı eşlik etti İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı oluştu İstanbul'da etkili olan lodos ve şiddetli fırtına sonrası sabahın ilk ışıklarıyla gökkuşağı ortaya çıktı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da fırtınaya gökkuşağı eşlik etti

İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan lodos ve şiddetli fırtına sonrası sabahın ilk ışıklarıyla gökkuşağı ortaya çıktı. Maltepe Sahili üzerinde beliren gökkuşağı kısa süre sonra kayboldu. Vatandaşlar yaşanan renkli anları cep telefonu ile kayda aldı.

İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşların yolda yürümekte dahi zorluk çektiği şiddetli rüzgar ve yağışla birlikte kısa süreliğine gökkuşağı ortaya çıktı. Şehrin birçok noktasından da görünen gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar yaşanan renkli anları cep telefonu ile kayda aldı.

İstanbul'da fırtınaya gökkuşağı eşlik etti

İstanbul'da fırtınaya gökkuşağı eşlik etti

İstanbul'da fırtınaya gökkuşağı eşlik etti

Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

 İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi

İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi

 Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title