: İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor (2)

07.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:56

İstanbul genelinde iki gündür etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken metrobüslerde de yoğunluk oluştu.

Altunizade ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarından metroya aktarma yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken metrobüse binmek isteyenler de uzun süre kuyrukta bekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 67'ye ulaştığı gözlendi.

Bazı cadde ve yollardaki su birikintisi de sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Çam ağacı devrildi

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Nil Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi. Elektrik tellerine takılan ağaç, bir evin önündeki duvarın da yıkılmasına neden oldu.

Bu arada, İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi. Şehir hatları seferleri ise Kadıköy ve Üsküdar iskelelerinden devam ediyor.

Ayrıca fırtına nedeniyle Moda Sahili'ne demirleyen Rus gemisi fırtınanın dinmesi için bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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