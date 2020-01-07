İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2)

07.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:15

İstanbul'da dünden beri süren kuvvetli fırtına ve yağış bugün de etkili olmaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları trafik yoğunluğunu arttırırken, birçok vatandaş zor anlar yaşıyor.

İstanbul genelinde dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış bu günde etkisi devam ettirdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre 09.30'da yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. Küçükçekmece'de fırtına ve yağmurdan korunmak isteyen birçok vatandaş duraklara ve üst geçit altlarına sığındı. Vatandaşların korunmak için kullandıkları şemsiyeleri güçlükle tuttuğu görüldü. Öte yandan olumsuz hava koşulları hayvanları da etkiledi. Küçükçekmece gölü üzerindeki bir martı sürüsünün aç kaldığını düşünen bir temizlik görevlisi ile bir vatandaş da martıları ekmekle beslemek istedi.

SARIYER'DE DEV DALGALARPazar gecesi etkili olmaya başlayan kuvvetli fırtına ve yağış kentte etkisini göstermeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren fırtınayla birlikte Sarıyer'de denizde dalgalar gözlenirken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile Şehir Hatları kuvvetli fırtına nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, vatandaşların çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi, su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğinin altı çiziliyor.

Görüntü Dökümü ----------------------(SARIYER)-Denizden görüntüler -Araçlardan görüntüler-Detay görüntüler-(KÜÇÜKÇEKMECE)-Vatandaşlardan görüntü-Köprü altına sığınan vatandaşlar-Şemsiyelerin rüzgardan uçuşması-Trafikten görüntü-Durakta bekleyenlerden görüntü-Martılardan görüntü-Martılara ekmek atanlar-Diğer detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul