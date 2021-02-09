İstanbul'da fırtına oldu! Evlerin çatısı uçtu! İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün itibariyle İstanbul fırtına etkisi altına girdi Bir çok ağaç devrildi ve çatılar uçtu, araçlar da fırtınadan zarar gördü. İstanbul'da fırtına oldu! Evlerin çatısı uçtu! İstanbul hava durumu nasıl?

7 şubat tarihinde hafif yağmurla birlikte başlayan fırtına gece saatlerinde İstanbul ilçelerini Bayrampaşa, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bakırköy, Kağıthane,Bağcılar ve Esenler ilçelerin etkisi altında kalıyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA OLDU! EVLERIN ÇATISI UÇTU!

İstanbul'u etkisi altına alan fırtınada evlerin çatıları uçtu, arabalar zarar gördü. EsenlerdeKazım Karabekir Mahallesi'nde iki sokakta iki binanın balkonundan ve çatısından beton parçalar, araç halindeki araçların üzerine düştü.

Florya Tren İstasyonu'nun dışında bulunan alanda ise bir ağaç devrildi. Seferlere ve raylara herhangi bir etkisi olmayan ağaç ekipler tarafından kaldırıldı.

Ataköy 5. Kısım'da fırtınadan dolayı bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek müdahale ederken, araçta hasar meydana geldi.

İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinde çoğunlukla "çatıda tehlike arz eden madde" ve "ağaç devrilmesi" şeklinde ihbarlar alındı.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 5 günlük hava durumu raporu aşağıdaki gibidir.

- İstanbul 5 günlük tahmini hava durumu-

Kaynak: AA