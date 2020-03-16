İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Fırtınalı havada Sarayburnu sahilinde bulunan bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bazı dış hat seferlerinin iptal edildiği Yenikapı İDO terminal binasında az sayıda vatandaşın olduğu görüldü.



İptal olan seferler



11: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA