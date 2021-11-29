İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul için günler öncesinden meteoroloji, sarı kodlu uyarı vermişti. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Korkutan haberise Esenyurt'tan geldi. Kıraç'ta bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçaların altında kalan vatandaşlar yaralandı. Yaralı vatandaşlardan 2'si hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı.İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek? Hava ne zaman normale dönecek? sorular en çok aratılan sorular arasına gidi.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Pazartesi Marmara'nın batısından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar, Marmara genelinde, Salı günü sabah saatlerine kadar iç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

130 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Fırtınanın Beylikdüzü ilçesinde 130 kilometre hıza kadar çıktığı belirtilirken, öğlen saatlerinden itibaren yağmur da etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin dış cephe parçası da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalardan bazıları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, site önüne şerit çekilerek önlem alındı.

PENDİK'TE İKİ BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Şiddetli lodos nedeniyle Pendik'te sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı.

BEŞİKTAŞ'TA AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul'un diğer ilçelerinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Beşiktaş'ta çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kağıthane'de ise çatı uçmasına giden itfaiye ekibi yanlış parklar ve dar sokaklarda güçlükle ilerledi.

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul şehrinde 29 Kasım 2021 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 21 dereceyi gösteriyor. 30 Kasım 2021 Salı günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin edilmekte. 01 Aralık 2021 Çarşamba günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 11 dereceyi gösterecek. 02 Aralık 2021 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 14 dereceyi bulacak. 03 Aralık 2021 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

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