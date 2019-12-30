İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR.. TAKSİM'DE ZOR ANLAR YAŞADILAR
İstanbul'da fırtına etkili oluyor.
30.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:16
İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Taksim'de fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle birçok kişi yürümekte zorluk çekti. Birbirlerine tutananların yanı sıra, duraklara, kapalı yerlere sığınanlar oldu.
- İstanbul
Görüntü dökümü:
-----------------Taksim Meydan'dan detaylar-Yürümekte zorlanan vatandaşlar-Duraklar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA