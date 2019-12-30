İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR.. TAKSİM'DE ZOR ANLAR YAŞADILAR
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İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR.. TAKSİM'DE ZOR ANLAR YAŞADILAR

İstanbul'da fırtına etkili oluyor.

30.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:16
İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR.. TAKSİM'DE ZOR ANLAR YAŞADILAR
'da fırtına etkili oluyor. 'de fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle birçok kişi yürümekte zorluk çekti. Birbirlerine tutananların yanı sıra, duraklara, kapalı yerlere sığınanlar oldu. 

Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydan'dan detaylar-Yürümekte zorlanan vatandaşlar-Duraklar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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