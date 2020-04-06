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İstanbul, Sabah, Güncel

İstanbul'da fırtına etkili oluyor

İSTANBUL'da önceki dün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

06.04.2020 07:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 07:20
İstanbul'da fırtına etkili oluyor
İSTANBUL'da önceki dün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Rüzgar sahillerde dalgaların oluşmasına neden olurken ağaçların da sallanmasına sebep oldu. Fırtınalı havanın kent genelinde yarın akşam saatlerinde kadar etkili olması bekleniyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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