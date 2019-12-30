İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI (2)

30.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:20

İSTANBUL 'da fırtına etkili olmaya başladı.

İstanbul Valiliği, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak, Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurmuştu. İstanbul'da fırtına etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde fırtınanın yanı sıra yağmur ve soğuk hava da etkili oluyor.. Taksim'de, hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçülürken, hızı saatte 38 kilometreye ulaşan rüzgarın azizliğine uğrayan vatandaşlar, ters dönen şemsiyelerini düzeltmekte zorluk çekti.

Görüntü Dökümü ------------- -Sarıyer-Ağaçlardan görüntüler -Denizden detay görüntüler-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan) -Dalgalardan görüntüler-Taksim Meydanından genel ve yakın detaylar-Yağmurun yaması-Şemsiye ile yürüyen insanlardan detay görüntü-Rüzgarın şemsiyeleri ters çevirmesi-Bazı insanların yürümekte zorlanması-Meydandan genel ve yakın detaylar-Rüzgarın Türk bayrağını dalgalandırması

Kaynak: DHA

- İstanbul