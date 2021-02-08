İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu; köprüde motosikletliler düştü (2)

İSTANBUL 'da, yaşanan fırtına nedeni ile farklı adreslerde çatılar yollara, araçların üzerine uçtu. Aynı zamanda şiddetli rüzgar nedeni ile köprüde motosikletler düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan fırtına uyarısı, akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Kentin farklı noktalarında çatılar, yollara savruldu. Kağıthane, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Sarıyer, Beşiktaş, Bağcılar'da apartmanların çatıları yol ve araçların üzerine düşerken, hasar meydana geldi.

KÖPRÜDE TRAFİK AKSADIÖte yandan, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'nde trafikte aksama meydana geldi. Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı. Bazı motosikletliler düşerken, rüzgarın etkisini yitirmesini bekleyen sürücülere polisler eşlik etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı