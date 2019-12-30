İstanbul'da fırtına
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İstanbul'da fırtına

Ümraniye'de fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

30.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:43
İstanbul'da fırtına

'de fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Site Mahallesi Atay Caddesi'nde şiddetli rüzgar, bir ağacı kökünden sökerek devirdi. Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilde hasara neden oldu.

verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve asayiş ekipleri sevk edildi. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken, devrilen ağaç ekipler tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA

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: İstanbul'da fırtına
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