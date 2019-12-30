İstanbul'da fırtına
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İstanbul'da fırtına

Esenler'de bir binanın çatısından düşen çatı malzemeleri nedeniyle sokakta park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

30.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:36
İstanbul'da fırtına

'de bir binanın çatısından düşen çatı malzemeleri nedeniyle sokakta park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, 1119. Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katından fırtına nedeniyle çatı malzemesi parçalar düştü.

Düşen parçalar nedeniyle bir binadaki dairenin pencere camı kırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlaması ve malzemelerin işçiler tarafından Esenler Belediyesine ait kamyonete yüklenerek götürülmesiyle sokak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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