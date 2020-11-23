İstanbul'da fırınlara fahiş fiyat ve gramaj denetimi
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İstanbul'da fırınlara fahiş fiyat ve gramaj denetimi

23.11.2020 22:44 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:48
İstanbul'da fırınlara fahiş fiyat ve gramaj denetimi

İstanbul'da yasal tarifelerin üzerinde fahiş fiyatlarla ekmek satıldığı ihbar ve şikayetleri üzerine kaymakamların koordinasyonunda 39 ilçede fırınlarda ekmek tarife, fiyat ve gramaj denetimleri yapılmasına karar verildi.

İstanbul'da yasal tarifelerin üzerinde fahiş fiyatlarla ekmek satıldığı ihbar ve şikayetleri üzerine kaymakamların koordinasyonunda 39 ilçede fırınlarda ekmek tarife, fiyat ve gramaj denetimleri yapılmasına karar verildi.

Denetimlerin ilki 20 Kasım'da Bağcılar ilçesinde yapıldı. Kalan 38 ilçede 24 Kasım'dan 27 Kasım Cuma gününe kadar tamamlanması planlanan denetimlere kaymakamlar da bizzat eşlik edecek. Denetimlerde her bir denetim ekibi ile birlikte hareket etmek ve güvenliklerini sağlamak üzere 2 polis memuru görevlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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