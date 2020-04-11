SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› İstanbul'da fırınlar üretimi hızlandırdı - Ekonomi
Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi

İstanbul'da fırınlar üretimi hızlandırdı

İstanbul'da fırınlar üretimi hızlandırdı Fırınlarda ekmek üretimi sorunsuz bir şekilde devam ediyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ilk gününde fırınlarda sorunsuz bir şekilde ekmek üretimi devam ediyor.

11.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:45
İstanbul'da fırınlar üretimi hızlandırdı

İstanbul'da fırınlar üretimi hızlandırdı

Fırınlarda ekmek üretimi sorunsuz bir şekilde devam ediyor

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ilk gününde fırınlarda sorunsuz bir şekilde ekmek üretimi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yeni yayınlanan genelgede, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar ekmek almak amacıyla fırınlara akın etmişti.

İki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde fırınlarda ekmek üretimi ve satışı sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Fırınların önünde ise sosyal mesafeyi koruyarak sıraya giren vatandaşlar ekmeklerini satın alabiliyorlar.

"Biz 7/24 sınırsız bir şekilde yıl boyu hizmetteyiz"

Fırınların hiçbir şekilde kapanmayacak olduğunu belirten fırın çalışanı Şevval Palta, "Biz bir gıda satışındayız ve gıda olarak ekmek en temel ihtiyacımız. İnsanlarımız istemsizce panik oldu. Biz 7/24 sınırsız bir şekilde yıl boyu hizmetteyiz. Fırından yana hiçbir sıkıntı yok. Bunu gelen müşterilerimize anlattık ama birazcık sıkıntı yaşadık. İki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile birlikte ister istemez korktular. İnsanlarımız her şekilde ekmeğini gelip alabilir. Biz normalde imalatta içerde 3 kişi çalıştırıyorsak sadece dün akşam için en az 10 kişi çalıştı. Şu an içinde aynı şekilde imalatımız hazır, ekmeğimiz var, gelene yok demiyoruz. Sadece belirli şubeler arasıyla değil burada 20 kişi olarak çalışıyorsak hepimiz hazır bir şekildeyiz. Undan ve mayadan yana ekmek yetişmeyecek korkusu diye bir şey yok. Yeterince zaten hazırlıklar içerisindeyiz. Müşteri geldiği zaman sıkıntı çekmeden ekmeğini alabilir" şeklinde konuştu.

"Tedbirimi almıştım daha önceden hiçbir şekilde panik yapmadım"

Ekmeğimi sıkıntısız ve sorunsuz bir şekilde aldığını belirten bir vatandaş, "Dün akşamki paniğe hiç gerek yoktu. Fırınlarımız açık olduğu için sorun bir şekilde ekmeğimi aldım. Normal standart ekmeğimi aldım iki tane. Tedbirimi almıştım daha önceden hiçbir şekilde panik yapmadım" ifadelerini kullandı.

(UGR-ACÖ-E)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı Ekonomi
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu Ekonomi
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Yasak dışında tutulan çiftçiler erken saatlerde görevlerine başladı Ekonomi
Yasak dışında tutulan çiftçiler erken saatlerde görevlerine başladı
WhatsApp hattı kuran pazarcı, mahallelinin imdadına koşarak herkesin duasını alıyor Ekonomi
WhatsApp hattı kuran pazarcı, mahallelinin imdadına koşarak herkesin duasını alıyor
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Ekonomi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına...
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Şeyma Subaşı Cüneyt Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ankara Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: İstanbul'da fırınlar üretimi hızlandırdı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 18:07:31. #1.15#
title