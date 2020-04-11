İstanbul'da fırınlar açık, veterinerler hizmet vermeye devam ediyor KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul'da iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken fırıncılar, eczaneler ve veteriner klinikleri yasaktan muaf tutuldu.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul 'da iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken fırıncılar, eczaneler ve veteriner klinikleri yasaktan muaf tutuldu. Açık olan fırıncılar ve veteriner klinikleri bu sürçte evlere de hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'da vatandaşların evde kalmasıyla sokaklar boşalırken, yasaktan muaf olan fırıncılar, eczaneler ve veteriner klinikleri çalışmaya devam etti. Fırıncılar sokağa çıkma yasağı sürecinde evlere de hizmet vermeye başladıklarını ve araçlarla sokakları gezerek ekmek satışı yapacaklarını söyledi. Veteriner klinikleri ise insanlara verilen sağlık hizmetinden farklı bir hizmet vermediklerini ve klinikte yatan hasta hayvanlar ile acil durumlar için açık olduklarını söyledi.

"EVLERE SERVİS YAPMAYA BAŞLADIK"

Kadıköy'de fırıncılık yapan Muhammet Kul evlere servis yapmaya başladıklarını söyleyerek, "Yasaktan sonra aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Zaman zaman insanlar geliyorlar. Evlere de servis yapmaya başladık. Dün akşam çok yoğunduk. İnsanlara açık olduğumuzu söylememize rağmen ekmek almaya başladılar. 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. Yasaktan muaf olmayanlar da zaman zaman geliyor. Zaten normalde de biz yaşlılara ekmek götürüyorduk, yine götürmeye devam ediyoruz" dedi.

"MAHALLE MAHALLE ARAÇLA EKMEK DAĞITIYORUZ"Yasak sebebiyle malzeme tedariği konusunda zorlandıklarını söyleyen bir fırıncı ise, "Yasak çok ani oldu. Bu yüzden tedarikli değildik, mayamız yoktu. Elemanlarımızın uzaktan gelenleri var, hemen buraya ulaştırmamız gerekti. Özellikle maya bulma konusunda bir mücadele ettik. Şimdi de telefon susmuyor. Sürekli evlere ekmek isteyen insanlar oluyor. Sabahtan beri baya telefon alıyoruz. 2-3 ekmek isteyen de oluyor, 20-30 isteyen de oluyor. İki şoför arkadaşımız var. Yakın çevrede mahalle mahalle araçla ekmek dağıtıyorlar" dedi.Fırına gelen Ömer Yalçınkaya ise, "Benzin istasyonunda çalışıyoruz, görevliyim. Şu anda iş yerine gidiyorum. Fırına kahvaltı almak için geldim" dedi. Fırına gelen sağlık çalışanı Yavuz Görmek ise, "Sağlık çalışanı olarak yasaktan muafız. Yoksa koronavirüs dolayısıyla çıkmak taraftarı değiliz ama özel sağlık kurumu çalışanı olduğumuz için açılan kurumlardanız ve çalışmak zorundayız. Fırından kahvaltılık aldım. Şimdi iş yerime gidiyorum" dedi.Fırıncı Şeyma Sarıgül de evlere paket servisi yaptıklarını belirterek, "İnsanlar apartman görevlilerini gönderiyorlar, sağlık çalışanları, belediye çalışanları geliyor. Başka gelen yok. Paket servisimiz var. 65 yaşındakiler dışarıya çıkamayacak dendikten sonra paket servisi de koymuştuk" dedi.

"FIRINLARIN AÇIK OLMASI İYİ OLDU"Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan bir fırına gelen vatandaşların, yoğunluk oluşturmadan içeriye girip alış verişlerini yaptıkları görüldü. Sosyal mesafeyi koruyarak ekmek alan bazı vatandaşlar, fırınların açık olmasından memnun olduklarını belirtti.Fırından ekmek almaya gelen Coşkun Tanrıgörür, "Sabah kahvaltımızı yapmak için ekmek almaya geldik. Önlemlerimizi aldık, maskemizi taktık ekmeğimizi aldık. Şimdi doğrudan evimize gidiyoruz. Fırınların açık olması iyi oldu. İnsanlar gereksiz yere telaş yaptılar. Devletimiz her şeyi düşünüyor. Fırınlar ve eczaneler açık. Bütün imkanlarımızı kullanabiliyoruz rahatlıkla. Kahvaltımızı yapmak için evimize gideceğiz" dedi.

"BİZLER İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"Fırında işletmeci olan Atilla Bulut, "Halka hizmet vermek için mecburen açığız. Sabah erkenden gelip iş yerimizi açtık. Ekmeğimizi çıkardık. Vatandaş gelip rahatlıkla sıcak sıcak ekmeğini alıyor. Herhangi bir sorun yok. Akşam vatandaşlar gereksiz yere telaş yaptı. Fırınların açık olduğunu söylemiş olsalardı yoğunluk olmazdı. Bizler işimizin başındayız. Halkımıza ekmek çıkarmakta hükümlüyüz" dedi.

"İNSANLARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETİNDEN FARKLI BİR HİZMET VERMİYORUZ"Kadıköy'de yatan hayvanlar ve acil durumlar için hizmet vermeye devam ettiklerini söyleyen veteriner hekim Murat Barış Özdamar ise, "Dün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde bir tane beşinci kattan düşme acil geldi. Dolayısıyla sağlık sektöründe yer alan bir firma olarak kısıtlama getirdik, ancak acil durumlar için hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok acil mama isteyenler oluyor, bazen evlerine götürüyoruz. Belirli bir yaşın üstündeki insanlara da aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz ama normalde on çalışanımız varken, şu an iki çalışanımız var. Yatan hayvanlarımız da var. Onların tedavisi aynı şekilde devam ediyor. İnsanlara verilen sağlık hizmetinden çok farklı bir hizmet vermiyoruz. O yüzden bizi kısıtlama dışında tuttular" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA