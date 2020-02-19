İstanbul'da fırın ve unlu mamül işletmelerine denetim

19.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:35

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde denetim yaptı.

Esenler Fatih Mahallesi'nde bulunan bir fırına İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca başkanlığında giden İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri burada kontroller yaptı.

Ekiplerin numune almasından sonra Koca, gıda seferberliği kapsamında ekmek, çeşitleri ve unlu mamullerin denetimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kontrollerin 39 ilçede 750 personel tarafından yapıldığını dile getiren Koca, "Denetimlere mal kabulünden başlandı. Genel ve özel hijyen koşulları kontrol edildi. Daha sonra üretim aşamasında fiziksel olarak un ve unlu mamuller yapılan ekmeğin testi yapıldı, gözlendi. Burada da arkadaşlarımız ekmekten numune aldı. Bu numuneyi daha sonra laboratuvara göndererek tuz oranına da bakacağız." dedi.

Kaynak: AA