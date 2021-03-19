İstanbul'da "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çetesine operasyon
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İstanbul'da "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çetesine operasyon

19.03.2021 07:06 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:14

İstanbul'da "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çetesine operasyon İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çete üyesi 14 şüpheliye yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çetesine operasyon

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çete üyesi 14 şüpheliye yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete lideri Gürkan G. birlikte çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çetesine yönelik operasyon düzenlendi. 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik Güngören merkezli Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona özel harekat polisleri destek verirken havadan drone ile adresler gözetlendi.

Baskın sırasında evde bulunan silahı pencereden attı

Güngören Tozkoparan Mahallesi Mehter Sokak'ta bulunan bir adrese yapılan baskın sırasında şüphelilerden biri evde bulunan silahı pencereden dışarı attı. Polis ekipleri evde bulunan şahsı göz altına alırken binanın arka bahçesine atılan silaha el konuldu.

Çete lideri Gürkan G. Güngören'de bulunan evinde yakalanırken operasyon ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da 'Fino Gürkan' lakaplı organize suç liderinin çetesine operasyon
İstanbul'da 'Fino Gürkan' lakaplı organize suç liderinin çetesine operasyon
İstanbul'da 'Fino Gürkan' lakaplı organize suç liderinin çetesine operasyon
İstanbul'da 'Fino Gürkan' lakaplı organize suç liderinin çetesine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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