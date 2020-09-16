İstanbul'da Filyasyon Kurulu 4. kez toplandı
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İstanbul'da Filyasyon Kurulu 4. kez toplandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dördüncü kez toplanan İl Filyasyon Kurulu'nun, 39 ilçedeki çalışmaları değerlendirdiğini belirtti.

İstanbul'da Filyasyon Kurulu 4. kez toplandı
16.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:02

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dördüncü kez toplanan İl Filyasyon Kurulu'nun, 39 ilçedeki çalışmaları değerlendirdiğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filyasyon Kurulu olarak 4. kez yaptığımız toplantıyla 39 ilçemizdeki çalışmaları değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadelenin sahadaki kahramanları olan filyasyon ekiplerimiz, virüsü taşıyan ve temaslı kişileri tespit etmek için tarihi bir görev yapıyor." ifadesini kullandı.

"#GüçTedbirde" etiketiyle yapılan paylaşımda, kurul toplantısına ilişkin videoya da yer verildi.

Kaynak: AA

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