İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturuldu
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İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturuldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları...

İstanbul'da
10.08.2020 23:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 00:44

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya'nın başkanlığında, 39 ilçenin 3 ayrı grup halinde katıldığı "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları" toplantıları, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantılara, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, ilçe jandarma komutanları, ilçe emniyet müdürleri ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Toplantıda, İstanbul'da verilen dünyaya örnek salgın mücadelesinde büyük önem taşıyan filyasyon çalışmaları ele alındı.

"Mücadelede filyasyon çalışmaları önem taşıyor"

Vali Yerlikaya, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada baş gösteren koronavirüs salgınının Türkiye'de tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana, Cumhurbaşkanı'nın talimatları, Pandemi Bilim Kurulu'nun öneri ve tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığının çalışmaları ve alınan önlemlerin yurt sathında 7 gün, 24 saat uygulanmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının yoğun gayretleriyle dünyaya örnek bir mücadele verildiğini anlattı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde; alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayarak, bu salgından vatandaşları korumanın en büyük amaçları olduğunu vurgulayan Yerlikaya, bu mücadelede filyasyon çalışmalarının çok büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

"503 filyasyon ekibimiz sahada bulunuyor"

Filyasyonun, bulaşıcı hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin taranması, tedavi, izolasyon, koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik tüm çalışmaları içerdiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bugün itibarıyla 503 filyasyon ekibimiz sahada bulunuyor. Sonucu pozitif çıkmış vatandaşlarımıza evlerinde ulaşma ve filyasyon hizmeti sunma süremiz, hamdolsun 24 saatin altına düştü. Sağlık ve filyasyon ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla Türkiye'de yüzde 70 seviyelerindeki vaka oranımız, çok şükür yüzde 25-30'lara düştü, düşmeye de devam edecek. Böylesine takdire şayan, yoğun ve fedakar çalışmaları için bütün filyasyon ekiplerimize teşekkür ediyorum."

"Hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısı değişimini birebir takip edeceğiz"

İstanbul Valisi Yerlikaya, pandemi sürecinde alınan önlemlerin önemine işaret ederek, şunları aktardı:

"Kovid-19 virüsü taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Bu amaçla, İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla, ilimizde vali yardımcımız, ilçelerimizde kaymakamlarımızın başkanlığında 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturduk. Bu kurullarımız vasıtasıyla İstanbul'da hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısı değişimini birebir takip edeceğiz.

Bilgileri elektronik sisteme kaydedilen temaslı bireyler, filyasyon ekiplerimizce ziyaret edilecek, gerektiğinde yeni testler yapılacak, bu kişilere 14 gün süreyle izole olmalarının, öncelikle kendi sağlığı, toplum sağlığı ve hepimiz açısından önemi anlatılacak. Virüsün yayılım hızının azaltılmasında, elde ettiğimiz başarıları daha da artırmak için alacağımız yeni önlemleri bu kurullarda 2 haftada bir ele alacağız.

Hıfzıssıhha Meclisimizde, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için hayatın her alanında hızlı ve etkin kararlar almaya ve uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta sağlık teşkilatı olmak üzere salgınla mücadelede büyük fedakarlık ve gayret gösterenlere teşekkür ederek, "Ülkemizin ve milletimizin Kovid-19 virüsüyle mücadelesini İstanbul'da hep birlikte başaracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Ayrıca toplantıda Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, ilçelerdeki filyasyon faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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