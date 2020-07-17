İstanbul'da film gibi soygun kamerada
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İstanbul'da film gibi soygun kamerada

İstanbul'da film gibi soygun kamerada Demir parmaklıktan girip kasaları patlattılar Bayrampaşa'da maskeli ve şapkalı üç şüpheli, demir parmaklıları keserek girdikleri polisaj atölyesinin altını üstüne getirdi.

17.07.2020 10:18 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:27

İstanbul'da film gibi soygun kamerada

Demir parmaklıktan girip kasaları patlattılar

İSTANBUL - Bayrampaşa'da maskeli ve şapkalı üç şüpheli, demir parmaklıları keserek girdikleri polisaj atölyesinin altını üstüne getirdi. İçeride bulunan 2 kasayı patlatan şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Orta Mahalle'de saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çelik tencere ve un kazanlarının polisaj çalışmalarının yapıldığı atölyeye gelen 3 şüpheli ilk önce iş yerinin kapısını zorladı. Kapıdan giremeyen şüpheliler, demir parmaklıkları keserek atölyenin penceresinden içeriye girdi. Şüphelilerden ikisi para kasalarının olduğu ofise yönelirken diğer şüpheli ise iş yerinin kapısında etrafı gözetledi. Kasaların bulunduğu ofise giren şüpheliler çekmeceleri didik didik aradı. Kasaları zorlayarak içini açan şüpheliler iş yeri sahibinin ruhsatlı silahıyla beraber yüklü miktarda parayı çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler yaklaşık 45 dakika süren hırsızlığın ardından içeri girdikleri pencereden dışarı çıkarak kayıplara karıştı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli üç kişi atölye önüne gelerek etrafı gözetliyor. Atölyenin kapısını açamayan şüpheliler demir parmaklıklı pencereye yöneliyor. Demir parmaklıkları kesen şüpheliler camı kırarak içeri giriyor. Atölyenin içindeki ofise girerek içerideki çekmeceleri didik didik eden şüpheliler iş yeri sahibinin ruhsatlı silahıyla birlikte para kasalarının içinden yüklü miktar para çalıyor. Şüpheliler geldikleri pencereden çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor

"Dükkanın kilitlerini kesmişler"

Yaşanan hırsızlıktan dolayı mağduriyetini dile getiren iş yeri sahibi Yusuf Kaçan, "Bize bu sabah haber geldi. Babam sabah 7 sıralarında beni aradı ve soyulduğumuzu söyledi. Bunu da karşımızdaki büfeciden öğrendik. Dükkanın kilitlerini kesmişler. Gazeteci bize gazete bırakırken, o da bu kilitlerde bir aksilik olduğunu söylemiş. Biz de telefon irtibatıyla apar topar evimizden çıkıp geldik. Çok kötü bir durumdaydı dükkanımız. Dükkanımızı soymuşlardı. Birçok maddi ve manevi masrafımız var. Çok sıkıntılı geçmiş" dedi.

"İki kasayı da patlatmışlar"

Kamera görüntüleri üzerinden konuşan Kaçan, "Kameraları incelediğimiz zaman ilk önce dışarıdan kapıyı zorluyorlar. Kapıyı açamayacaklarını anlayınca demir parmaklıkları kesiyorlar. Demir parmaklıkları kesip atlayarak içeriye giriyorlar. İki tane kasamız vardı dükkanımızda. İkisini de patlatmışlar. Birini her ihtimale karşı şaşırtma amaçlı boş bulunduruyorduk. Diğeri de doluydu. Patlatmışlar ikisini de" diye konuştu.

"Kameranın yönünü çevirip çalışmaya başlıyorlar"

Şüphelilerin ilk önce etrafı kolaçan ettiklerini söyleyen Kaçan, "Bir tanesi kamerayı görüyor ve diğerini uyarıyor. Kamerayı çevir diye. Kameranın yönünü çevirip çalışmaya başlıyorlar. Ruhsatlı silahımız vardı dükkanımızda. Çek koçanlarım vardı. 20-30 bin Türk Lirası param vardı. 2 bin dolarım, 2 bin Euro'ya yakın param vardı. Bunların hepsi gitmiş ve 140 bin Türk Liralık iş yaptım karşılığında senet almıştım, onu da alıp götürmüşler. Kasa geldiğim zaman bomboştu. Toplamda hemen hemen 70 bin Türk Lira para gitmiş" şeklinde konuştu.

"Bir iki kişiden şüpheleniyoruz"

Atölyenin içine iki kişinin girdiğini aktaran Kaçan, "Dışarıda da bir tanesi gözetmenlik yapıyor. Buraya gelen insanlar aşağı yukarı belli. Burada yıllardır esnafız. Bu işten ekmeğimizi yiyoruz. Bir iki kişiden şüpheleniyoruz. Yakın bir zamanda buraya gelip burayı analiz ettiğini düşünüyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Onun bir an önce cezasının verilmesini istiyorum. Gerçekten mağduruz. Şu durumda hastalık ve bayram arefesi gerçekten çok kötü bir durumdayız" dedi.

İstanbul'da film gibi soygun kamerada

Kaynak: İHA

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