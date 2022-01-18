Son dakika haberi! İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Haberler
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Son dakika haberi! İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi! İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen 9 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında kapatılan askeri okul öğrencisi, mühendis, ihraç ve aktif öğretmenlerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen 9 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında kapatılan askeri okul öğrencisi, mühendis, ihraç ve aktif öğretmenlerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, zanlıların yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen dokuz ayrı soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin faaliyetlerine karşı geniş çaplı çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Aralarında kapatılan askeri okul öğrencisi, mühendis, daha önce kamudan ihraç edilmiş öğretmen ve hala aktif olarak görev yapan öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için yapılan baskınlarda çok sayıda zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konulduğu kaydedilirken, yakalanan şüphelilerin emniyete götürüldüğü ve operasyonların sürdüğü aktarıldı. - İSTANBUL

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, 3. Sayfa, Haber

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