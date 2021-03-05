İstanbul'da FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, aralarında askerlerden sorumlu sivil imamların da bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, aralarında askerlerden sorumlu sivil imamların da bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alanlara yönelik soruşturmalar sürüyor.

Başsavcılık, örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında askerlerle ilgilenen "sivil imam" oldukları değerlendirilenler ile 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde "Bölge Talebe Mesulü" gibi görevler alıp içeriksiz ve ID'siz ByLock kayıtları bulunanlar olmak üzere 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik iki ayrı soruşturma dosyası üzerinden gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya