İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli "gaybubet evinde" yakalandı
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İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli "gaybubet evinde" yakalandı

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli 'gaybubet evinde' yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, saklandığı "gaybubet evinde", sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, saklandığı "gaybubet evinde", sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G'nin, örgütün hücre yapılanması olan "gaybubet evinde" saklandığı tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda, üzerinde Mustafa Hulisi E. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Hüseyin G'yi yakaladı.

Şüphelinin BLock kullanıcısı olduğu, tepe yönetimle irtibat ve iltisaklı kurumda SGK kaydı bulunduğu, FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasında Ümraniye Yeşilvadi Büyük Bölge Sorumlusu olduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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