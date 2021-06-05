İstanbul'da FETÖ soruşturması: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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İstanbul'da FETÖ soruşturması: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller elde edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 12 Astsubay ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu tespit edilen 10 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul'da FETÖ soruşturması: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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