Aranan FETÖ üyesi Türkiye'ye girerken havaalanında yakalandı
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Aranan FETÖ üyesi Türkiye'ye girerken havaalanında yakalandı

Aranan FETÖ üyesi Türkiye'ye girerken havaalanında yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Y.M.K. adlı doktor, yurda girerken havaalanında yakalandı.

İstanbul'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Y.M.K. adlı doktor, yurda girerken havaalanında yakalandı. FETÖ üyesi doktorun, Türkiye'de Aile Hekimliğinde görev yaptığı öğrenilirken, aile hekimliğini kullanarak sağlık sektöründe faaliyet yapan hekimlerin ve hastaların tüm kişisel bilgilerini örgüte aktardığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütsel faaliyetleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Y.M.K. adlı bir kişi, 12 Ağustos'ta İsveç'ten ülkeye dönüşte İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Örgüt tarafından 5 yıl önce gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre sonra ülkeden kaçtığı anlaşılan Y.M.K. adlı doktorun, hemen gözaltına alındığı öğrenildi. Darbe girişimi öncesinde İstanbul'da Aile Hekimliğinde görev yaptığı öğrenilen FETÖ üyesinin, aile hekimliğini kullanarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren kişilerin ve hastaların tüm kişisel bilgilerini örgüte aktardığı ortaya çıktı. FETÖ mensubu Y.M.K. hakkında yapılan polisiye soruşturmada, "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, TBMM'ni, T.C. Yargı Organlarını Alenen Aşağılama" suçları başta olmak üzere toplam 24 farklı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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