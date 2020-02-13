13.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:11

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulmuş hazır himmet paraları, altın ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA