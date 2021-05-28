İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu kamerada

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatı tespit edilen 46 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatı tespit edilen 46 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde İstanbul Merkezli 6 ilde 56 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Polis Akademisi Başkanlığında öğrenci olarak öğrenim gördükleri sırada FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesi ile akademiden ilişiği kesilen şüphelilerin, o dönem içerisinde okulun kapatılması ile birlikte YÖK tarafından yerleştirildikleri diğer üniversitelerde örgütle irtibat ve iltisaklarının devam ettiği belirlendi. Yapılan çalışmalarla örgütle bağını sürdürdüğü tespit edilen 46 eski Polis Akademisi öğrencisine yönelik bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 6 ilde 56 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Saniye saniye saniye polis kamerasına yansıyan operasyonlarda şüphelilerin büyük kısmının yakalandığı öğrenildi.

Zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yakalanan şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı