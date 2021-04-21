İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÇATIDA YAKALANDI

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında "gaybubet evi" denilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen ve firari olarak aranan 35 şüpheliden 30'u yakalandı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında "gaybubet evi" denilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen ve firari olarak aranan 35 şüpheliden 30'u yakalandı. Operasyonların ihraç doktor, öğretmen, polis ve astsubaylara yönelik olduğu öğrenilirken, operasyon sırasında çatıya tırmanıp, kaçmak isteyen bir şüpheli de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 33 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında doktor, ihraç öğretmen, polis ve astsubayların bulunduğu firari olarak aranan 35 kişiden 30'unun yanı sıra hücre evinde gizlenen farklı mahkemelerden aranması olan bir şüpheli de yakalandı. 5 firari şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyallere de el kondu. Öte yandan, operasyon düzenlenen adreslerden birinde şüpheli bir kişi polisin geldiğini fark ederek, bulunduğu dairenin balkonundan çatıya tırmandı. Polis ekipleri kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı