İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; MAHREM İMAMLARIN DA ARALARINDA OLDUĞU 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

20.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:16

İSTANBUL 'da FETÖ/PDY'nin hücre evlerine düzenlenen operasyonda firari mahrem imamların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınırken, FETÖ üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanmış para ve çok sayıda F serisi 1 dolar ele geçirildi.

İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY terör örgütünün halen aktif olan üniversite öğrencisi üyelerine ve örgütün firari şüphelilerine örgüt evleri ayarlandığını belirlendi. FETÖ üyelerinin bu evlerde buluşarak moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak yeniden etkin konuma gelmeye çalıştıkları tespit edildi. Örgütün cezaevinde bulunan FETÖ üyeleri ve örgüt adına faaliyet gösteren üyelerine maddi destek sağlamak için de örgütün bölge sorumlularının para topladığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda, FETÖ üyelerinin İstanbul'un çeşitli noktalarında örgüt toplantıları yaptıkları ve deşifre olmamak için herhangi bir iletişim aracı kullanmadıkları tespit edildi. Örgüt üyelerinin düzenledikleri toplantıları dikkat çekmemek için alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerde yaptıkları bildirildi.

Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, bugün FETÖ'nün birden fazla hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanmış 9 bin dolar, 7 bin lira, 200 sterlin, çok sayıda F serisi 1 dolar ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Düzenlenen baskınlarda firari mahrem imamların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan 10 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ----------------- Dağıtılan paraların bulunması

Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkışı

Kaynak: DHA

- İstanbul