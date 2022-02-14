İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis koleji ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu olduğu öne sürülen, 8 sözde mahrem imam yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis koleji ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu olduğu öne sürülen, 8 sözde mahrem imam yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis koleji ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu olduğu tespit edilen sözde mahrem imamlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title