İstanbul'da FETÖ operasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde olan asker ve polislerin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde olan asker ve polislerin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edilen, haklarında başkaca deliller bulunan Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne mensup görevde olan 1 Yarbay, 1 Binbaşı, 4 Yüzbaşı, 2 Üsteğmen, 16 Astsubay ve 2 Polis memuru ile Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından emekli 2 Albay ile 2 Astsubay, ihraç 2 Binbaşı ile 2 Astsubay, açıkta 1 Astsubay, firari 1 Üsteğmen, istifa etmiş 4 Uzman Çavuş, 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ile mahrem imam oldukları tespit edilen 3 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 24 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanırken, 23 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama emri talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 gündür kayıp olan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu
23 gündür kayıp olan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu
FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Otobüsün üstünde 12 durak giden gencin çılgın yolculuğu kamerada
Otobüsün üstünde 12 durak giden gencin çılgın yolculuğu kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:03:19. #1.15#

title