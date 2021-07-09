İstanbul'da FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski Polis Akademisi öğrencisi 33 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski Polis Akademisi öğrencisi 33 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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