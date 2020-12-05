Son dakika haberleri: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 29 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Gaybubet' evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İsihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmalarında firari konumda bulunan ve 'Gaybubet' evlerinde saklandıkları belirlenen 35 şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Gece 35 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda "Gaybubet" evlerinde saklanan 27 şahıs ve başka suçlardan aranması olan 2 şahıs olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 8 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı