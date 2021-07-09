Son dakika haber: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
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Son dakika haber: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Son dakika haber: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen FETÖ operasyonunda Polis Akademesi'nden daha önce ilişiği kesilmiş, mahrem imam konumundaki şüphelilerle irtibatları devam eden 33 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen FETÖ operasyonunda Polis Akademesi'nden daha önce ilişiği kesilmiş, mahrem imam konumundaki şüphelilerle irtibatları devam eden 33 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Polis Akademisi'nden FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü bağlantıları olduğu gerekçesi ile ilişiği kesilmiş 33 öğrencinin örgütün mahrem imamları ile bağlantılarının devam ettiği belirlendi. O tarihte okuldan atılan söz konusu 33 öğrencinin, mahrem imamlar tarafından örgütsel arama yöntemi olan ardışık olarak sık sık arandıkları tespit edilirken, söz konusu örgüt üyelerinin okul dönemi ve okul kapandığı dönem sonrasında kullandıkları GSM numaralarındaki HTS kayıtlarının incelenmesi sonrasında örgütün 'mahrem imam'larıyla irtibatlarına devam ettikleri anlaşıldı.

"ÖRGÜTE BAĞLILIĞI EN ÜST SEVİYEDE OLAN KİŞİLER"

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu söz konusu 33 FETÖ mensubunun, örgüt tarafından "örgüte bağlılığı en üst seviyede" olan kişiler olarak kodlandıkları ortaya çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 33 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 10 FETÖ üyesinin yurt dışına kaçtığı anlaşılırken, 4 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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