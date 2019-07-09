İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 176 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediyor.
Görüntü dökümü:
----------------
-ARŞİV
- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri
09:34 Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava...