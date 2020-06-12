İstanbul'da FETÖ operasyonu; 15 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik İzmir merkezli düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 15 muvazzaf asker emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
12.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:29
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik İzmir merkezli düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 15 muvazzaf asker emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçu kapsamında; Askeri Mahrem yapılanmasına yönelik 9 Haziranda operasyon düzenlendi. İzmir merkezli operasyonda İstanbul'da görevli 15 muvazzaf asker yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Kaynak: DHA