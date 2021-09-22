İSTANBUL (DHA) - (Görüntülerle) İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU 15 GÖZALTI

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Ali Çağlar TINBEK İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans merkezi olduğu öne sürülen Kaynak Holding'in yöneticilerinin kurduğu belirtilen güvenlik şirketine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün çağrısı üzerine kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları, Zaman gazetesi aboneliklerinin bulunduğu ve haklarında farklı soruşturmalarda aleyhe ifade bulunduğu tespit edildi. Adreslere yapılan baskın anları kameralarca görüntülendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Gaziantep ve Bursa'da FETÖ operasyonu düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik bugün eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Kaynak Holding yöneticilerinin ortak olarak kurduğu Hisar Güvenlik isimli şirketin çalışanlarının hesaplarlarına yönelik bilirkişi incelemesi yapıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, şirket çalışanlarının banka likiditesini bozarak FETÖ'nün para yatırma çağrısının ardından nakit para, altın, hurda altın şeklinde Bank Asya'yı fonladıkları belirtildi. Ayrıca, 16 şüphelinin KHK ile faaliyetlerine son verilen Kimse Yok mu Derneği'ne bağış yaptıkları, örgütün yayın organı olan Zaman Gazetesi'nde aboneliklerinin bulunduğu ve farklı soruşturmalarda haklarında aleyhe ifade bulunduğu tespit edildi.