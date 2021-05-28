Son dakika haber! İstanbul'da FETÖ operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik birden fazla adrese gerçekleştirilen operasyonda hakkında arama kararı ve örgüt ile ilişkisi olan şahıslar gözaltına alındı.