İstanbul'da Fetö Operasyonu

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA



İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.