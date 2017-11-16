İstanbul'da Fetö Operasyonu
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHAİstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Sağlık kontrolünden geçirilenler
-Hastaneden görüntü
-Detaylar