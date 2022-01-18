Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; 10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Edinilen son dakika haberine göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında sabah 07.30'da 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 9 ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik bugün sabah 07.30'da 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında kapatılan askeri okul öğrencisi, mühendis ve ihraç-aktif öğretmenler olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.- İstanbul
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan...
Erdoğan: "Arnavutluk'ta FETÖ'nün halen faaliyet alanı bulabilmesi milletimizi derinden yaralamaktadır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir.