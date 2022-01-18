Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; 10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI VERİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; 10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; 10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Demirören Haber Ajansı / Ali Tinbek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında sabah 07.30'da 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında sabah 07.30'da 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 9 ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik bugün sabah 07.30'da 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında kapatılan askeri okul öğrencisi, mühendis ve ihraç-aktif öğretmenler olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


- İstanbul

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan...

 Erdoğan: 'Arnavutluk'ta FETÖ'nün halen faaliyet alanı bulabilmesi milletimizi derinden yaralamaktadır'

Erdoğan: "Arnavutluk'ta FETÖ'nün halen faaliyet alanı bulabilmesi milletimizi derinden yaralamaktadır"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir.
Demirören Haber Ajansı / Ali Tinbek - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, Terör, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title