İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
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İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) aktif kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM ve kafe gibi kalabalık yerlerde organize eden 7 şüpheli gözaltına alındı.

27.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:51
İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) aktif kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM ve kafe gibi kalabalık yerlerde organize eden 7 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre; Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile birlikte yeni bir çalışma başlattı. Önceki bir operasyonda yakalanan "Defne" kod adlı şüphelinin dijitallerinde yapılan incelemelerden elde edilen delillere dayanarak bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Sekiz şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda, 7 FETÖ şüphelisi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM ve kafe gibi kalabalık yerlerde organize ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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